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17 минут назад

Overwatch 2 превратили в симулятор домогательств — общественность в шоке

Cq.ru

В Твиттере появились упоминания некоего «симулятора сексуальных домогательств», который обнаружили в Overwatch 2. Пользовательница соцсети с ником Lynn_McGoo рассказала , что ее малолетний сын наткнулся на сервер с вызывающим содержанием и пожаловался матери.

Overwatch 2 превратили в симулятор домогательств
Фото: Cq.ruCq.ru

Выяснилось, что в сетевом шутере вернули возможность создавать лобби со своими правилами, и некоторые игроки проявили фантазию. Стали набирать популярность пользовательские режимы, в которых персонажей женского пола оглушают и творят непотребства с парализованным героем.

Скриншот с ползовательским режимом «симулятора сексуальных домогательств» Ни одна из анимацией героев в OW2 не является сексуальной по своей природе, но посредством многократного приседания, персонаж может выполнить так называемый «чайный пакетик» над лежащим игроком. По словам Lynn_McGoo, ее сын изначально думал, что можно играть только женскими персонажами.

Однако в итоге он оказался единственным, кто играл за женщину, и его героиня стала жертвой домогательств. Activision Blizzard уже отреагировала на ситуацию и заявила, что удалила неподобающий контент, созданный пользователями. Заглавное фото: wall.alphacoders.com

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