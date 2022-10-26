Overwatch 2 превратили в симулятор домогательств

В Твиттере появились упоминания некоего «симулятора сексуальных домогательств», который обнаружили в Overwatch 2. Пользовательница соцсети с ником Lynn_McGoo рассказала , что ее малолетний сын наткнулся на сервер с вызывающим содержанием и пожаловался матери.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Выяснилось, что в сетевом шутере вернули возможность создавать лобби со своими правилами, и некоторые игроки проявили фантазию. Стали набирать популярность пользовательские режимы, в которых персонажей женского пола оглушают и творят непотребства с парализованным героем.

Скриншот с ползовательским режимом «симулятора сексуальных домогательств» Ни одна из анимацией героев в OW2 не является сексуальной по своей природе, но посредством многократного приседания, персонаж может выполнить так называемый «чайный пакетик» над лежащим игроком. По словам Lynn_McGoo, ее сын изначально думал, что можно играть только женскими персонажами.