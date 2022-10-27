Что известно о сериале по мотивам великой Fallout

Amazon Studios не так давно объявила, что займется экранизацией Fallout — культовой пост-апокалиптической RPG, которая до сих пор ни разу не получала подобных адаптаций. Портал pcgamer.com собрал все подробности, которые известны о сериале на данный момент.

Фото: Bethesda Softworks Bethesda Softworks

Когда состоится премьера

Видео дня

Пока что сериал находится на стадии производства. Съемки официально стартовали 5 июля 2022 года, хотя авторы до сих пор не опубликовали ни одного тизера или трейлера. Тем не менее, процесс создания сериалов бывает крайне трудоемким, и многое зависит от масштабов проекта. Например, производство второго сезона «Ведьмака» от Netflix началось в январе 2020-го, тогда как сам сериал вышел в эфир в декабре 2021-го из-за того, что пандемия помешала работе. Большинство телешоу выходят в темпе одного сезона в год, так что экранизация Fallout может появиться на экранах в середине 2023 года.

Что известно о производстве сериала

В октябре Amazon опубликовала первый кадр из снятого материала, на котором можно увидеть открытые врата Убежища, за которыми стоит неизвестная фигура. Неподалеку от врат лежит чье-то тело, что тоже логично — как правило, врата Убежищ не открываются без насилия. Фигуру на дальнем плане невозможно опознать, но, если присмотреться, то на запястье человека можно заметить Пип-Бой. Этот герой наверняка отправляется в радиоактивные пустоши.

Amazon Studios

Судя по номерам на комбинезонах персонажей на ближнем плане, речь идет об Убежище 33. Оно ни разу не появлялось в играх, но, как показывает история серии, числа ниже 50 намекают, что бункер расположен на западном побережье США. Это отчасти сходится со слухами, что съемки сериала частично проходят в штате Юта.

Кроме официального кадра в Интернет также попадали слитые фотографии со съемочной площадки. Если верить изображениям, сериал задействует множество элементов игрового первоисточника. Так, пользователь Twitter сфотографировал декорации магазина Super Duper Mart, на который он случайно наткнулся во время прогулки по Стейтен-Айленду. Вскоре после этого в Сеть просочилась фотография легендарной силовой брони Т-60 — она появлялась в Fallout от Bethesda. Возможно, эта деталь подсказывает, что события сериала все-таки будут разворачиваться в восточной части американских пустошей.

Наконец, в августе 2022 года пользователь Twitter под ником BethesdaArabic выложил фотографии декораций Убежища, включая пропагандистские постеры Vault-Tec.

BethesdaArabic

О чем будет сериал

Информации о сюжете практически нет. Пока известно только то, что история как-то связана с пост-апокалиптическим миром серии Fallout, но каких-то подтвержденных данных о месте или времени действия нет. Amazon предстоит соблюсти деликатный баланс между отсылками для старых поклонников серии и доступностью истории для новых зрителей, никогда не слышавших об одноименных играх. Если сделать резонное предположение, то, вероятно, повествование сериала затронет регион, который раньше не появлялся в Fallout.

Какие актеры сыграют в сериале

Пока авторы подтвердили лишь нескольких актеров. Первый из них — Уолтон Гоггинс, озвучивший Сесила Стэдмена в анимационном сериале «Неуязвимый». Он также играл в сериале «Агентство Щ.И.Т» и «Омерзительной восьмерке» Квентина Тарантино. О его персонаже мало что известно, но ходят слухи, что герой Гоггинса будет гулем.

Компанию ему составит Элла Пернелл, которая может быть известна ПК-геймерам как голос Джинкс в нашумевшем сериале «Аркейн». Она также сыграла младшую версию персонажа Анджелины Джоли в «Малефисенте» 2014 года. Пока никто даже не знает, как зовут героиню Пернелл, но, если слухи правдивы и Гоггинс действительно играет бессмертного гуля, то логично, что сюжет пристроит к нему в компаньоны кого-то помоложе.

Кто отвечает за сценарий и постановку

Согласно Amazon, экранизацией Fallout руководят два шоураннера: Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Первая работала над полнометражным «Капитаном Марвел» и экранизацией Tomb Raider 2018 года. Вагнер же больше известен по комедиям, включая «Офис» и «Кремниевую долину». Возможно, Amazon хочет сохранить чувство юмора, которое всегда было одним из ключевых элементов Fallout: оно служит отличным фоном отчаянию и разрухе пустошей.