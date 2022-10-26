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48 минут назад

Wo Long: Fallen Dynasty, новая игра создателей Nioh, выходит 3 марта 2023 года

Игромания.руиещё 1

Создатели Nioh из Team Ninja раскрыли дату релиза Wo Long: Fallen Dynasty, своей новой игры, в основу которой легла китайская мифология — она выходит 3 марта 2023 года на PC, PlayStation и Xbox. В день релиза проект станет частью Game Pass.

Названа дата выхода новой игры от создателей Nioh
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игра также получит издание Digital Deluxe, в состав которого войдёт сезонный пропуск, открывающий доступ к трём будущим наборам DLC. Дополнения будут включать в себя новых генералов, демонов, дополнительные сценарии, типы оружия и не только.

А ещё покупатели данного издания получат цифровой артбук, цифровой мини-саундтрек и доспехи. Дополнительные комплекты доспехов достанутся тем, кто сделает предзаказ, а также купит игру до 18 марта.

Wo Long: Fallen Dynasty — это насыщенная событиями история о безымянном солдате, который борется за выживание в мрачном фэнтезийном мире Троецарствия.

Игрокам предстоит сражаться со смертоносными существами и вражескими солдатами, используя стиль боя на мечах, вдохновлённый китайскими боевыми искусствами, и преодолевать трудности, пробудив внутри себя истинную силу.

Напомним, что в Wo Long: Fallen Dynasty не будет выбора сложности, а на прохождение игры уйдёт около 40 часов.

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