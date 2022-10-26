Названа дата выхода новой игры от создателей Nioh

Создатели Nioh из Team Ninja раскрыли дату релиза Wo Long: Fallen Dynasty, своей новой игры, в основу которой легла китайская мифология — она выходит 3 марта 2023 года на PC, PlayStation и Xbox. В день релиза проект станет частью Game Pass.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игра также получит издание Digital Deluxe, в состав которого войдёт сезонный пропуск, открывающий доступ к трём будущим наборам DLC. Дополнения будут включать в себя новых генералов, демонов, дополнительные сценарии, типы оружия и не только.

А ещё покупатели данного издания получат цифровой артбук, цифровой мини-саундтрек и доспехи. Дополнительные комплекты доспехов достанутся тем, кто сделает предзаказ, а также купит игру до 18 марта.

Wo Long: Fallen Dynasty — это насыщенная событиями история о безымянном солдате, который борется за выживание в мрачном фэнтезийном мире Троецарствия.

Игрокам предстоит сражаться со смертоносными существами и вражескими солдатами, используя стиль боя на мечах, вдохновлённый китайскими боевыми искусствами, и преодолевать трудности, пробудив внутри себя истинную силу.