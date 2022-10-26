В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Фанаты составили список военных преступлений в Call of Duty: Modern Warfare 2

Чемпионат.com

Call of Duty: Modern Warfare 2 — шутер, который так или иначе затрагивает военные и политические события. Пользователь Reddit под ником Hammer_Of_Discipline составил список военных преступлений, которые совершили персонажи на протяжении всей кампании.

Фанаты составили список военных преступлений в Call of Duty: Modern Warfare 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Привлечь за преступления можно как отдельных персонажей, так и целые отряды. К примеру, пользователь рассмотрел Task Force 141, в которую входят Соуп, Прайс, Гоуст и другие, а также отряд Mexican Spec-Ops. Члены этих группировок нарушали общественный порядок, незаконно пересекали границу, совершали взлом с проникновением и несанкционированно находились на острове в Испании.

У Shadow Company, военных подрядчиков США, список куда интереснее. Его члены занимались похищением детей, незаконным изъятием имущества, пытками, допросами, казнями, уничтожением частной собственности, крупными кражами и терроризмом.

Какие военные преступления совершил Шепард?

  • Занимался незаконной продажей государственной собственности
  • Совершал сговоры с целью мошенничества и вымогательства
  • Брал взятки
  • Совершал дезертирство

А чем незаконным занимался Хассан?

  • Контрабандой
  • Кражей иностранного имущества
  • Терроризмом
  • Массовыми убийствами
  • Похищением
  • Пересечением границы

20 октября сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 2 вышла в раннем доступе для всех, кто предзаказал шутер. Полноценный релиз боевика состоится 28 октября на актуальных консолях и ПК.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители