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1 час назад

Внутренняя студия PlayStation совместно с Naughty Dog создает новую ААА-игру

Газета.Ruиещё 3

Компания Sony поделилась информацией о разработке новой крупнобюджетной игры для PlayStation, опубликовав объявление о поиске специалиста на должность старшего продюсера на сайте Sony Interactive Entertainment.

Sony работает над новой крупнобюджетной игрой для PlayStation
Фото: Sony Interactive EntertainmentSony Interactive Entertainment

Отмечается, что к разработке уже привлечены специалисты из внутренней студии PSS Visual Arts, которая ранее приложила руку к созданию ремейка The Last of Us, и Naughty Dog, известной по оригинальным частям The Last of Us и франшизе Uncharted.

«Несмотря на то, что игра еще не анонсирована, у нас есть четкое видение проекта и план его выпуска. Используя наш опыт и лучшие таланты, мы гарантируем высокое визуальное качество игры и незабываемые впечатления от игрового процесса», – гласит текст вакансии.

На пост старшего продюсера Sony ищет целеустремленного специалиста с опытом, который поможет команде разработчиков раскрыть весь потенциал. Кандидат должен хорошо разбираться во всех аспектах производства игр категории ААА.

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