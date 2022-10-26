Sony работает над новой крупнобюджетной игрой для PlayStation

«Несмотря на то, что игра еще не анонсирована, у нас есть четкое видение проекта и план его выпуска. Используя наш опыт и лучшие таланты, мы гарантируем высокое визуальное качество игры и незабываемые впечатления от игрового процесса», – гласит текст вакансии.