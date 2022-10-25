Российский киберспортивный клуб Virtus.pro усилит подразделение Dota 2

Передо мной поставлены самые высокие задачи по достижению результатов состава по Dota 2 в будущем сезоне. Для их выполнения вместе со мной к клубу присоединяются тренерский штаб команды One Move в лице тренера и менеджера состава. С Тимуром и Иваном мы работали весь прошлый сезон и, несмотря на все испытания, которые он нам приготовил, считаю, что мы справились достойно.



В период межсезонья нам предстоит провести большую работу по укреплению и стабилизации состава клуба по Dota 2. Предполагаю, что предстоящий решафл станет очень интересным. Следите за анонсами.