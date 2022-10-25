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1 час назад

Virtus.pro подписала новых руководителя направления, тренера и менеджера по Dota 2

Чемпионат.comиещё 1

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro принял решение усилить подразделение Dota 2, пригласив сразу трёх опытных менеджеров, известных по работе с другими клубами.

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro усилит подразделение Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Руководителем направления Dota 2 станет Александр StrangeR Соломонов, который ранее исполнял обязанность спортивного директора в Team Empire и Gambit Esports, а в последнее время руководил составом One Move.

В заявлении на сайте клуба Соломонов отметил, что впереди его команду ждёт большая работа.

Передо мной поставлены самые высокие задачи по достижению результатов состава по Dota 2 в будущем сезоне. Для их выполнения вместе со мной к клубу присоединяются тренерский штаб команды One Move в лице тренера и менеджера состава. С Тимуром и Иваном мы работали весь прошлый сезон и, несмотря на все испытания, которые он нам приготовил, считаю, что мы справились достойно.

В период межсезонья нам предстоит провести большую работу по укреплению и стабилизации состава клуба по Dota 2. Предполагаю, что предстоящий решафл станет очень интересным. Следите за анонсами.

Менеджером состава по Dota 2 назначен Иван 4SV Карпов. Так же объявлено, что место главного тренера команды займёт Тимур Ahilles Кульмухамбетов — бывший профессиональный игрок, который закончил карьеру в 2019 году и успел поработать с такими коллективами, как Winstrike, Gambit Esports и One Move.

Старый состав Virtus.pro по Dota 2 не смог пройти в основную стадию чемпионата мира The International 2022, заняв третье место в квалификации последнего шанса.

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