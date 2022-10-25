Спустя 2,5 года Mount & Blade 2 официально вышла в Steam

Вторая часть Mount & Blade вышла из раннего доступа в Steam спустя 2,5 года. Изначально ее релиз состоялся 30 марта 2020-го, но в тот момент в тайтле было еще много багов и недоработок. Теперь же турецкие разработчики устранили большую часть проблем.

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За время нахождения проекта в раннем доступе авторы успели добавить озвучку сюжетным персонажам, улучшить оптимизацию и отредактировать ценообразование у торговцев.