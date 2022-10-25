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1 час назад

Спустя 2,5 года Mount & Blade 2 официально вышла в Steam. На игру — скидка 20%

Cq.ru

Вторая часть Mount & Blade вышла из раннего доступа в Steam спустя 2,5 года. Изначально ее релиз состоялся 30 марта 2020-го, но в тот момент в тайтле было еще много багов и недоработок. Теперь же турецкие разработчики устранили большую часть проблем.

Спустя 2,5 года Mount & Blade 2 официально вышла в Steam
Фото: Cq.ruCq.ru

За время нахождения проекта в раннем доступе авторы успели добавить озвучку сюжетным персонажам, улучшить оптимизацию и отредактировать ценообразование у торговцев.

На данный момент Mount & Blade 2: Bannerlord продается в Steam по скидке в 20%. Без акции ее можно купить за 1699 рублей, а сейчас она стоит 1359 рублей. Игра доступна на ПК, Xnox One, Xbox Series, PS4 и PS5.

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