Microsoft жалеет, что Genshin Impact не вышла на Xbox

Genshin Impact — популярная игра, которая доступна на всех платформах, кроме Nintendo Switch и Xbox. По информации издания Reuters, Microsoft договаривалась с miHoYo по поводу выхода игры на консолях Xbox, но в итоге так ничего не срослось.

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Отмечается, что в Xbox собирают команду для поиска китайских хитов. Компания даже готова инвестировать большие деньги в небольшие студии. По словам аналитика Даниэля Ахмада, китайские разработчики игр пытаются всегда получить конкурентное преимущество.

Китайские разработчики игр пытаются стандартизировать свои инструменты разработки, создавать передовые производственные процессы, инвестировать в действительно масштабные команды. В конечном счёте, это помогает им получить конкурентное преимущество для охвата широкой аудитории как с точки зрения географии, так и всех платформ.