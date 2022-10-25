Valve рекомендует увеличить цены на игры в России

Valve обновила рекомендуемые региональные цены в Steam. Так, 60 долларов теперь соответствуют 1900 рублям, а не 1085 рублей, как это было ранее. Сильно повысился ценник и для геймеров в Казахстане, Турции, Аргентине и других странах.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Как отмечают некоторые пользователи сети, новые рекомендуемые региональные цены кажутся не только завышенными, но и несправедливыми. К примеру, большинство стран ЮВА должны платить больше, чем Китай.

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Кроме того, сегодня Valve представила новый инструмент для разработчиков, призванный облегчить управление установкой цен на продукты. Компания напомнила о том, что разработчики по-прежнему могут устанавливать свои цены во всех валютах в Steam, а все инструкции носят рекомендательный характер.