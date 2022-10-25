Аналитики рассказали, почему россияне стали больше играть на смартфонах

Аналитики TelecomDaily прогнозируют, что в 2022 году российский рынок мобильных игр покажет рост. Причины тому: люди устали от политических новостей и пытаются снять стресс в играх.

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Аналитики считают, что рынок вырастет на 25% по сравнению с предыдущим годом — до $1,2 млрд. И это случится вопреки тому, что после 24 февраля из страны ушли несколько компаний-разработчиков и издателей.