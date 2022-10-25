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45 минут назад

Россияне стали больше играть на смартфонах из-за усталости от новостей

Ferra.ruиещё 4

Аналитики TelecomDaily прогнозируют, что в 2022 году российский рынок мобильных игр покажет рост. Причины тому: люди устали от политических новостей и пытаются снять стресс в играх.

Аналитики рассказали, почему россияне стали больше играть на смартфонах
Фото:  Ferra.ru Ferra.ru

Аналитики считают, что рынок вырастет на 25% по сравнению с предыдущим годом — до $1,2 млрд. И это случится вопреки тому, что после 24 февраля из страны ушли несколько компаний-разработчиков и издателей.

В TelecomDaily говорят, что россияне устали от политических новостей и стали больше времени тратить на доступные по бюджету развлечения. Кроме того, нет премьер в офлайн-кинотеатрах. Директор Института современных медиа Кирилл Танаев говорит, что увлечение россиян мобильными играми — «это некая форма вытеснения».

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