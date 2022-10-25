У владельцев видеокарты RTX 4090 плавятся кабели питания

Запуск RTX 4090 для NVIDIA стал настоящим кошмаром. Видеокарту изначально называли уж слишком громоздкой и отмечали её чрезвычайно высокое энергопотребление. Спустя две недели после старта продаж на чип начали жаловаться и обычные пользователи.

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Как минимум два пользователя Reddit заявили о проблемах с перегревом видеокарты. У геймера под ником reggie_gakil расплавился кабель питания 12VHPWR и пострадал разъём на самом чипе. Об аналогичной проблеме сообщил и другой пользователь Reddit под ником NoDuelsPolicy.