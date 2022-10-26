Стратегия Victoria 3 оказалась популярнее Uncharted

Играя в исторические стратегии, будь то «Цивилизация» (особенно с определёнными сценариями), нефэнтезийные Total War или игры Paradox, мы всегда задаёмся вопросом «А что, если?..».

В «Виктории» ты вполне можешь создать Швейцарию «от Лиссабона до Владивостока», Россию, контролирующую Африку от Египта до Кейптауна, или свободную Кубу, поработившую Северную Америку. Сложно, но далеко не невозможно!

Игромания, обзор Victoria 3