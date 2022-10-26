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35 минут назад

Успешный старт: пиковый онлайн Victoria&nbsp;3 в Steam превысил 70 тыс человек

Игромания.руиещё 3

Историческая стратегия Victoria 3 демонстрирует успешный старт в Steam — пиковый онлайн уже превышает 70 тыс человек. В настоящий момент в игре находятся 39,675 пользователей.

Стратегия Victoria 3 оказалась популярнее Uncharted
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Для сравнения: пиковый онлайн предыдущей игры серии, Victora 2, составил 3,419 человек. Показатель не обновлялся уже 17 месяцев. Что касается отзывов в Steam, то они у Victoria 3 «в основном положительные» — 72% из 1,609 обзоров.

Victoria 3 вышла на PC 25 октября. Игра официально продаётся в России. С нашим обзором на проект можно ознакомиться здесь.

Играя в исторические стратегии, будь то «Цивилизация» (особенно с определёнными сценариями), нефэнтезийные Total War или игры Paradox, мы всегда задаёмся вопросом «А что, если?..».
В «Виктории» ты вполне можешь создать Швейцарию «от Лиссабона до Владивостока», Россию, контролирующую Африку от Египта до Кейптауна, или свободную Кубу, поработившую Северную Америку. Сложно, но далеко не невозможно!
Игромания, обзор Victoria 3

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