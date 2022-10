Uncharted 4 плохо стартовал на ПК

19 октября на ПК вышла Uncharted: The Legacy of Thieves Collection — сборник, в который входят четвёртая часть серии и аддон The Lost Legacy. Спустя почти неделю с релиза онлайн игры в Steam не смог превысить 11 тыс. человек — это худший показатель для бывших эксклюзивов PlayStation на платформе Valve. Для сравнения: пиковый онлайн God of War превысил 73 тыс. человек, недавнего «Человека-паука» — 66 тыс. человек. Даже Days Gone собрала у экранов 27 тыс. одновременных пользователей.