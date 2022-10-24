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21 минуту назад

Джастин Бибер отменил концерт в Сингапуре, из-за которого перенесли игры The International

Чемпионат.com

Популярный исполнитель Джастин Бибер принял решение отменить свой мировой тур, в том числе и концерт на Сингапурском крытом стадионе, который должен был пройти 25 октября.

Бибер отменил концерт в Сингапуре, из-за которого перенесли игры The International
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее ряд источников сообщил, что из-за выступления Бибера организаторы чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 в Сингапуре были вынуждены разделить плей-офф турнира на две части, поскольку в дни финалов нужный стадион уже был занят.

Решающие матчи TI11 впервые проходят в два этапа. С 20 по 23 октября игры главного киберспортивного турнира принимал многофункциональный центр Suntec Singapore, в который смогли попасть лишь 300-500 зрителей. Два последних игровых дня состоятся после недельного перерыва — 29 и 30 октября — на Сингапурском крытом стадионе.

На 10 предыдущих турнирах все дни плей-офф The International проходили без перерыва и на одной арене.

Игры,The International 2022 Dota 2,Джастин Бибер,
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