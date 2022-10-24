Ютубер запустил Genshin Impact в 7К на видеокарте нового поколения

13 октября начались продажи видеокарт нового поколения GeForce RTX 4090. Еще до ее релиза эксперты отмечали, что графический процессор будет в несколько раз мощнее, чем его предшественник. В связи с этим ютуберы сразу же начали испытывать новое железо на прочность.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Например, на YouTube-канале Golden Reviewer вышел ролик, в котором автор протестировал на RTX 4090 популярный китайский тайтл Genshin Impact. Однако блогер не просто поиграл в него, а запустил в 7К-разрешении на высоком уровне графики.