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1 час назад

Ютубер запустил Genshin Impact в 7К на видеокарте GeForce RTX 4090

Cq.ru

13 октября начались продажи видеокарт нового поколения GeForce RTX 4090. Еще до ее релиза эксперты отмечали, что графический процессор будет в несколько раз мощнее, чем его предшественник. В связи с этим ютуберы сразу же начали испытывать новое железо на прочность.

Ютубер запустил Genshin Impact в 7К на видеокарте нового поколения
Фото: Cq.ruCq.ru

Например, на YouTube-канале Golden Reviewer вышел ролик, в котором автор протестировал на RTX 4090 популярный китайский тайтл Genshin Impact. Однако блогер не просто поиграл в него, а запустил в 7К-разрешении на высоком уровне графики.

Стоит отметить, что FPS в игре практически все время держался на отметке в 110 кадров в секунду, иногда опускался до 100, но мог и взлететь до 150. При этом видеокарта работала на 100% производительности, а вот процессор был загружен всего на 15–30%.

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