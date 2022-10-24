Названа самая страшная игра в мире

Специалисты Broadband Choices провели мини-исследование с целью выяснить, какая же видеоигра является самой страшной на планете.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Участниками соответствующего эксперимента стали 200 человек. Всем им предлагали сыграть в случайные эпизоды из более чем 45 тайтлов в жанре хоррор, выпущенных за последние 30 лет. В процессе игры, специалисты фиксировали у игроков показатели пульса.

Такой нехитрый, но качественный способ показал, что самым страшным является достаточно свежий проект — хоррор MADiSON от студии Bloodious Games. Во время её прохождения средний показатель пульса геймеров составлял 97, иногда доходя до 131 удара в минуту.

Что интересно, MADiSON удалось обойти такие признанные «страшилки», как Alien: Isolation, Visage, Five Night at Freddy's 4, Outlast 2, Resident Evil 7 и Dead Space.