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27 минут назад

LEGO показала кастомный ПК в виде дома с привидениями

Чемпионат.com

LEGO решила отпраздновать Хэллоуин по-особенному и продемонстрировала кастомный ПК в виде дома с призраками. Правда, такой ПК в продажу не поступит. Видимо, LEGO просто решила его показать.

LEGO показала кастомный ПК в виде дома с привидениями
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Для создания ПК было использовано более 20 тыс. деталей. Внутри ПК есть видеокарта RTX 3090, процессор Intel i9 12900KF и специальная система водяного охлаждения. В ролике всё выглядит впечатляюще.

Как раз к Хэллоуину. Этот монстр, единственный в своем роде, собранный из деталей LEGO, вызывает у нас мурашки по коже.

В конце ролика можно увидеть забавную надпись: «И да, этот ПК способен запустить Crysis». В комментариях шутят, что такой ПК расплавится от игры в Cyberpunk 2077, Microsoft Flight Simulator и других требовательных тайтлов.

Игры,Microsoft,
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