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41 минуту назад

Bloober Team: ремейк Silent Hill&nbsp;2 находится на финальной стадии производства

Игромания.ру

Ремейк Silent Hill 2, над которым работают авторы Layers of Fear и The Medium, находится на последней стадии производства. Об этом рассказал президент Bloober Team Пётр Бабено в рамках GPW Innovation Day. В настоящее время команда занята полировкой игры.

Ремейк Silent Hill 2 почти готов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом релиз проекта зависит от Konami, и, судя по всему, компания должна уже скоро поделиться информацией по этому поводу. Бабено также добавил, что разработка игры ведётся с 2019 года.

Сообщается, что бюджет ремейка Silent Hill 2 полностью покрыт Konami, а команда Bloober Team уже получает дополнительные средства на следующие ключевые этапы разработки. Если проект будет успешным, то, согласно контракту, разработчики смогут заработать дополнительные деньги.

Напомним, что официальный анонс ремейка Silent Hill 2 состоялся на недавней трансляции Konami по Silent Hill. Вместе с ним были анонсированы ещё три игры во вселенной.

Ремейк Silent Hill 2 создают для PS5 и PC — ранее авторы опубликовали системные требования новинки, а энтузиасты сравнили проект с оригиналом.

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