В России вырос спрос на устройства для гейминга

«Если за аналогичный период 2021 года 40% от всех проданных устройств были игровыми, в этом году — уже 50% <....> Всего за девять месяцев продано 320 тыс. игровых ноутбуков и порядка 400 тыс. игровых мониторов», — заявили представители ретейлера бытовой и электронной техники.



При этом общий объем рынка гейминговых устройств составил около 50 млрд рублей. Россияне в основном отдают предпочтение азиатским производителям техники. В число наиболее популярных компаний в этом сегменте у граждан вошли: Asus, Lenovo, Acer, MSI. А лидером продаж в сегменте игровых ноутбуков стал китайский Thunderobot от Haier Group, уточнили в «М.Видео-Эльдорадо».



Генеральный менеджер сети «Позитроника» Алексей Грибовский связал рост продаж устройств для гейминга с дефицитом видеокарт.



«Из-за дефицита видеокарт потребителям было проще и дешевле приобрести геймерский ноутбук, чем собирать игровой компьютер с нуля», — заключил он.