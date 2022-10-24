В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
55 минут назад

В России вырос спрос на устройства для гейминга

Газета.Ru

Россияне стали чаще интересоваться игровой техникой по итогам первых шести месяцев 2022 года. Доля продаж мониторов для гейминга за это время выросла до 50% рынка в целом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные «М.Видео-Эльдорадо».

В России вырос спрос на устройства для гейминга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если за аналогичный период 2021 года 40% от всех проданных устройств были игровыми, в этом году — уже 50% <....> Всего за девять месяцев продано 320 тыс. игровых ноутбуков и порядка 400 тыс. игровых мониторов», — заявили представители ретейлера бытовой и электронной техники.

При этом общий объем рынка гейминговых устройств составил около 50 млрд рублей. Россияне в основном отдают предпочтение азиатским производителям техники. В число наиболее популярных компаний в этом сегменте у граждан вошли: Asus, Lenovo, Acer, MSI. А лидером продаж в сегменте игровых ноутбуков стал китайский Thunderobot от Haier Group, уточнили в «М.Видео-Эльдорадо».

Генеральный менеджер сети «Позитроника» Алексей Грибовский связал рост продаж устройств для гейминга с дефицитом видеокарт.

«Из-за дефицита видеокарт потребителям было проще и дешевле приобрести геймерский ноутбук, чем собирать игровой компьютер с нуля», — заключил он.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители