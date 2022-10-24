Некоторые владельцы PS5 уже тестируют голосовой чат Discord на консоли

Ещё в конце января 2022 года началась интеграция Discord и PlayStation. Со временем у пользователей появилась возможность связать учётные записи Discord и PSN, после чего в профиле мессенджера стали отображаться игры, в которые пользователь играет в реальном времени.

А недавно появились скриншоты, на которых видно, что Discord начал тестировать голосовые чаты, притом это касается только PS5. Судя по всему, на PS4 чаты не появятся. По крайней мере, сейчас указывается именно так.