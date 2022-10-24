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6 часов назад

Некоторые владельцы PS5 уже тестируют голосовой чат Discord на консоли

Чемпионат.comиещё 2

Ещё в конце января 2022 года началась интеграция Discord и PlayStation. Со временем у пользователей появилась возможность связать учётные записи Discord и PSN, после чего в профиле мессенджера стали отображаться игры, в которые пользователь играет в реальном времени.

Некоторые владельцы PS5 уже тестируют голосовой чат Discord на консоли
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

А недавно появились скриншоты, на которых видно, что Discord начал тестировать голосовые чаты, притом это касается только PS5. Судя по всему, на PS4 чаты не появятся. По крайней мере, сейчас указывается именно так.

Ранее инсайдер Том Хендерсон говорил, что голосовые чаты Discord появятся на PS5 в начале 2023 года c выходом прошивки 7.0. Скорее всего, это случится в марте или апреле, не раньше. Ранее чаты появились на Xbox One и Xbox Series.

Игры,Том Хендерсон,
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