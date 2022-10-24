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30 минут назад

Electronic Arts извинилась за нехватку темнокожих людей на презентации Sims 5

Газета.Ru

Компания Electronic Arts принесла публичные извинения пользователям после презентации Sims 5 из-за недостаточного количества темнокожих людей на мероприятии. Об этом сообщает портал The Gamer.

Создатели Sims 5 публично извинились за ошибку на презентации
Фото: MaxisMaxis

Презентация Behind The Sims Summit прошла в середине октября — на ней EA представили «будущее франшизы The Sims», которое носит кодовое название Project Rene. Некоторым зрителям не понравилось, что в мероприятии была задействована лишь одна ведущая с темным цветом кожи. Представители EA принесли свои извинения, пообещав в будущем «быть лучше».

«Вы правы в своем разочаровании, и мы вас подвели. Мы в долгу перед вами и каждым из наших темнокожих создателей контента и игроков за все то, что вы привносите в игру и сообщество The Sims», — гласит один из постов компании в социальных сетях.

Ранее студия Maxis рассказала о режиме кооператива и возвращении редактора стиля в The Sims 5. В Maxis заверили, что новая часть игры «кардинально изменит» впечатление игроков от того, как симы думают и ведут себя в виртуальном мире.

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