Создатели Sims 5 публично извинились за ошибку на презентации

Компания Electronic Arts принесла публичные извинения пользователям после презентации Sims 5 из-за недостаточного количества темнокожих людей на мероприятии. Об этом сообщает портал The Gamer.

Презентация Behind The Sims Summit прошла в середине октября — на ней EA представили «будущее франшизы The Sims», которое носит кодовое название Project Rene. Некоторым зрителям не понравилось, что в мероприятии была задействована лишь одна ведущая с темным цветом кожи. Представители EA принесли свои извинения, пообещав в будущем «быть лучше».