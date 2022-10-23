Автору английской локализации Silent Hill 2 не сообщили о ремейке

Автор английской локализации Silent Hill 2 Джереми Блауштайн остался крайне недоволен тем фактом, что его не поставили в известность о грядущем ремейке хоррора. Он полностью перевёл оригинальную игру на английский, а также подобрал актёров озвучки.

Они снова используют английский сценарий, который я написал, адаптировал и срежиссировал. Я получу за это нулевую компенсацию, при этом в «Твиттере» не будет десятков тысяч людей, которые возмущаются от моего имени. Было бы неплохо поставить меня в известность о грядущем ремейке.

Блауштайн отметил, что не ждёт от Konami денежной компенсации, а просто хочет упоминания в титрах.