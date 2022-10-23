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22 часа назад

Автору английской локализации Silent Hill 2 не сообщили о ремейке

Чемпионат.com

Автор английской локализации Silent Hill 2 Джереми Блауштайн остался крайне недоволен тем фактом, что его не поставили в известность о грядущем ремейке хоррора. Он полностью перевёл оригинальную игру на английский, а также подобрал актёров озвучки.

Автору английской локализации Silent Hill 2 не сообщили о ремейке
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Они снова используют английский сценарий, который я написал, адаптировал и срежиссировал. Я получу за это нулевую компенсацию, при этом в «Твиттере» не будет десятков тысяч людей, которые возмущаются от моего имени. Было бы неплохо поставить меня в известность о грядущем ремейке.

Блауштайн отметил, что не ждёт от Konami денежной компенсации, а просто хочет упоминания в титрах.

Ремейк Silent Hill 2 анонсировали на этой неделе. За разработку отвечает польская Bloober Team, известная по Layers of Fear, Observer и недавней The Medium. Игра выйдет на PS5 и ПК. Точная дата релиза пока держится в секрете.

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