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37 минут назад

У многих игроков в Steam появились проблемы с Call of Duty: Modern Warfare 2

Droidnews

Call of Duty: Modern Warfare 2 официально выходит 28 октября, но с 20 числа игроки, оформившие предзаказ, получают доступ к сюжетной кампании. Как оказалось, в игре есть технические проблемы, которые вызвали немало жалоб со стороны игроков в Steam.

У игроков появились проблемы с Call of Duty: Modern Warfare 2
Фото: DroidnewsDroidnews

Игроки жалуются на вылеты и баги во время прохождения сюжетных миссий, а также на зависание игры в определенных моментах. По словам игроков, игра может вылететь на самых разных этапах прохождения сюжетной кампании. Пока неизвестно как много игроков столкнулись с этой проблемой, но судя по отзывам, технические проблемы с новой частью действительно имеют место быть. Также стоит напомнить, что в игре до 28 октября не действует мультиплеер, поэтому данные технические проблемы касаются только прохождения одиночной кампании в игре.

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