У игроков появились проблемы с Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare 2 официально выходит 28 октября, но с 20 числа игроки, оформившие предзаказ, получают доступ к сюжетной кампании. Как оказалось, в игре есть технические проблемы, которые вызвали немало жалоб со стороны игроков в Steam.

Игроки жалуются на вылеты и баги во время прохождения сюжетных миссий, а также на зависание игры в определенных моментах. По словам игроков, игра может вылететь на самых разных этапах прохождения сюжетной кампании. Пока неизвестно как много игроков столкнулись с этой проблемой, но судя по отзывам, технические проблемы с новой частью действительно имеют место быть. Также стоит напомнить, что в игре до 28 октября не действует мультиплеер, поэтому данные технические проблемы касаются только прохождения одиночной кампании в игре.