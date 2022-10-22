В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
38 минут назад

Новые подробности Star Wars Eclipse

Чемпионат.com

Новые подробности Star Wars Eclipse от авторов Detroit: Become Human раскрыли на популярном подкасте Sacred Symbols. Ведущие отметили, что игра всё ещё на ранних стадиях разработки, а в её создании задействованы основатель Quantic Dream Дэвид Кейдж и ведущий сценарист студии Адам Уильямс.

Появились новые подробности Star Wars Eclipse
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

История Star Wars Eclipse развернётся за 200 лет до событий фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» — во времена расцвета Республики. Главную героиню зовут Сара — она представительница расы Зараан, которая будет играть в сюжете игры важную роль. При этом зараанцы прежде не фигурировали во вселенной «Звёздных войн». Протагонистка похожа на молодую женщину с атлетическим сложением тела.

Героиня возглавляет некую империю, которая отличается крайне агрессивной манерой ведения политики и любовью к войне. Сара искренне верит в свой народ, а вот её муж Ксендо — нет. На их сложных отношениях будет строится часть истории.

Подкастеры отметили, что предоставленная ими информация достоверна, но ближе к релизу сюжет и суть Star Wars Eclipse может измениться.

Дата выхода Star Wars Eclipse всё ещё неизвестна.

Игры,Дэвид Кейдж,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители