Магазины продолжают продавать выключенную Overwatch на дисках

История первой Overwatch завершилась 3 октября, на следующий день вышел условно-бесплатный сиквел шутера. При этом многие торговые сети и онлайн-магазины продолжают продавать первую часть на дисках, а при установке на консоли или ПК игра превращается в Overwatch 2, что делает эти физические копии бессмысленными.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Диск с первой Overwatch продаётся в среднем за $ 25, некоторые пользователи Reddit нашли места, где шутер предлагают за целых $ 34 — это слишком дорого для игры, которой больше не существует.

REDDIT

Любопытно то, что на дисках продаётся Overwatch Legendary Edition — её покупатели получают 15 уникальных скинов, которые автоматически переносятся в сиквел. Получается, польза от этих дисков всё же есть.