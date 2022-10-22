Названо число карт на старте в Call of Duty: Modern Warfare 2

Источники и датамайнеры Insider Gaming обнаружили 16 мультиплеерных карт, которые появятся в Call of Duty: Modern Warfare 2. Для режима «6 на 6» на старте будет доступно 11 локаций, а для Ground War — 5.

Список карт Call of Duty: Modern Warfare 2 для режима «6 на 6»:

Breenbergh Hotel;

Museum;

Mercado Las Almas;

Taraq;

Crown Raceway;

Al Bagra Fortress;

Zarqwa Hydroelectric;

Santa Seña Border Crossing;

Farm 18;

Embassy;

El Asilo.

Список карт Call of Duty: Modern Warfare 2 для режима Ground War:

Sa’id;

Sariff Bay;

Santa Seña;

Zarqwa Hydroelectric;

Al Bagra Fortress.

Для сравнения: в Call of Duty Vanguard во время выхода было на 4 карты больше — 20 локаций. Но по факту, 16 многопользовательских карт для любой части Call of Duty — более чем норма.