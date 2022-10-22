Названо число карт на старте в Call of Duty: Modern Warfare 2

Источники и датамайнеры Insider Gaming обнаружили 16 мультиплеерных карт, которые появятся в Call of Duty: Modern Warfare 2. Для режима «6 на 6» на старте будет доступно 11 локаций, а для Ground War — 5.
Breenbergh Hotel;
Museum;
Mercado Las Almas;
Taraq;
Crown Raceway;
Al Bagra Fortress;
Zarqwa Hydroelectric;
Santa Seña Border Crossing;
Farm 18;
Embassy;
El Asilo.
Sa’id;
Sariff Bay;
Santa Seña;
Zarqwa Hydroelectric;
Al Bagra Fortress.
Для сравнения: в Call of Duty Vanguard во время выхода было на 4 карты больше — 20 локаций. Но по факту, 16 многопользовательских карт для любой части Call of Duty — более чем норма.
20 октября сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 2 вышла в раннем доступе для всех, кто предзаказал шутер. Полноценный релиз боевика состоится 28 октября на актуальных консолях и ПК.