В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
39 минут назад

На старте в Call of Duty: Modern Warfare 2 будет 16 карт

Чемпионат.com

Источники и датамайнеры Insider Gaming обнаружили 16 мультиплеерных карт, которые появятся в Call of Duty: Modern Warfare 2. Для режима «6 на 6» на старте будет доступно 11 локаций, а для Ground War — 5.

Названо число карт на старте в Call of Duty: Modern Warfare 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Список карт Call of Duty: Modern Warfare 2 для режима «6 на 6»:

Breenbergh Hotel;

Museum;

Mercado Las Almas;

Taraq;

Crown Raceway;

Al Bagra Fortress;

Zarqwa Hydroelectric;

Santa Seña Border Crossing;

Farm 18;

Embassy;

El Asilo.

Список карт Call of Duty: Modern Warfare 2 для режима Ground War:

Sa’id;

Sariff Bay;

Santa Seña;

Zarqwa Hydroelectric;

Al Bagra Fortress.

Для сравнения: в Call of Duty Vanguard во время выхода было на 4 карты больше — 20 локаций. Но по факту, 16 многопользовательских карт для любой части Call of Duty — более чем норма.

20 октября сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare 2 вышла в раннем доступе для всех, кто предзаказал шутер. Полноценный релиз боевика состоится 28 октября на актуальных консолях и ПК.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители