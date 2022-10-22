Арт-директор первых Silent Hilll опроверг одну из популярных фанатских теорий

Геймдизайнер и арт-директор первых выпусков Silent Hill Масахиро Ито развеял одну из фанатских теорий, связанных с культовой второй частью цикла. Многие игроки считают, что в открывающей сцене Silent Hill 2 протагонист Джеймс смотрит через зеркало прямо на игрока, таким образом, ломая четвёртую стену.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ито заявил, что Джеймс ищет глазами свою жену, а не смотрит на игрока. Он также посоветовал фанатам учитывать контекст игры и её сюжета.

Почему он должен видеть игрока, который существует вне истории? Сейчас он там ищет свою жену. Учитывайте контекст сюжета.

Многие поклонники Silent Hill приняли заявление Масахиро Ито, но некоторые всё равно не согласились с его утверждением. Геймдизайнер видя возмущения фанатов отметил, что за много лет он успел устать от подобных теорий.