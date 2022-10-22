Создатель первых Fallout высоко оценил третью часть от Bethesda

В этом году Bethesda празднует юбилей — 25 лет знаменитой серии Fallout. В честь этого компания начала публиковать видео о создании Fallout 3, в одном из них задействован Тим Кейн — старший программист Fallout 1997 года.

Однажды Bethesda пригласила Тима на показ демоверсии Fallout 3, чтобы узнать его мнение. Маркетологи и разработчики боялись, что Кейн не оценит игру. Тогда он заявил, что Fallout 3 стала для него своеобразным приёмным ребёнком, который нашёл новых родителей.

Я ощущал, что моего ребёнка приняли в другую семью. Не то чтобы я не любил эту семью, но это был мой ребёнок, которого взялись воспитывать не так, как хотел я.

Кейну очень понравилась Fallout 3, несмотря на то что он увидел не изометрическую RPG, а ролевое приключение от первого лица.

Мне довелось посмотреть вступительный ролик и геймплей. Полноценный Fallout от первого лица — это завораживающее и крайне иммерсивное зрелище.

Тим также похвалил систему VATS, отметив, что если бы он переделал её про игру от первого лица сам, то она бы выглядела так же, как и в Fallout 3.

Fallout 3 вышла в 2008 году на консолях и ПК. Bethesda Softworks купила франшизу Fallout у Interplay за $ 6 млн в 2004 году, вскоре она превратилась в один из самых прибыльных игровых брендов в истории.