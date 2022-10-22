Sonic Frontiers ушла на золото

Морио Кисимото, директор Sonic Frontiers, объявил, что разработка платформенного боевика завершена. Фактически, игра ушла на золото, хотя геймдизайнер и не использовал этот термин. Это значит, что отсрочек не будет и Sonic Frontiers выйдет 8 ноября.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам Кисимото, разработчики получили массу откликов, идей, предложений и замечаний. И хотя студия не смогла ответить на все отзывы, разработчики до последней минуты делали всё, чтобы их учесть. А теперь, когда пятилетняя работа над Sonic Frontiers завершена, команда собирается приступить к новому проекту. Но о нём пока что не дали ни намёка.

А Томоя Отани, композитор и звукорежиссёр серии Sonic, сообщил, что в саундтрек Sonic Frontiers вошло 150 треков, его непрерывное звучание займёт 6 часов 37 минут. Это, судя по всему, крупнейший плейлист в истории серии.