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43 минуты назад

Sonic Frontiers ушла на золото

Игромания.ру

Морио Кисимото, директор Sonic Frontiers, объявил, что разработка платформенного боевика завершена. Фактически, игра ушла на золото, хотя геймдизайнер и не использовал этот термин. Это значит, что отсрочек не будет и Sonic Frontiers выйдет 8 ноября.

Sonic Frontiers ушла на золото
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам Кисимото, разработчики получили массу откликов, идей, предложений и замечаний. И хотя студия не смогла ответить на все отзывы, разработчики до последней минуты делали всё, чтобы их учесть. А теперь, когда пятилетняя работа над Sonic Frontiers завершена, команда собирается приступить к новому проекту. Но о нём пока что не дали ни намёка.

А Томоя Отани, композитор и звукорежиссёр серии Sonic, сообщил, что в саундтрек Sonic Frontiers вошло 150 треков, его непрерывное звучание займёт 6 часов 37 минут. Это, судя по всему, крупнейший плейлист в истории серии.

Sonic Frontiers выходит на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. В игре будут русские субтитры.

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