Продюсер Capcom рассказал о QTE и локациях в ремейке Resident Evil 4

Продюсер Capcom Ешиаки Хирабаяши рассказал, что в ремейке Resident Evil 4 изменили систему нажатия кнопок на время QTE, но сохранили систему инвентаря из оригинальной игры 2005 года. Об этом разработчик рассказал в интервью изданию IGN.

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По его словам, авторы нового проекта изменили систему ножа. Теперь холодным оружием можно парировать даже атаки бензопилой, однако нож также может и сломаться, в отличие от оригинала.

Сюжет ремейка был реструктурирован с учетом Resident Evil 5 и Resident Evil 7, которые вышли позже и являются сюжетными продолжениями четвертой части. Хирабаяши признал, что культовых QTE в ремейке практически нет, а оставшиеся попытались вписать максимально органично в новый игровой процесс.

Продюсер Capcom заверил, что разработчики сохранили «циничную привлекательность Леона», в том числе его колкости в адрес врагов. Также остался на месте и инвентарь в виде кейса. Всеми предметами, в том числе оружие и аптечки, игрок будет управлять через знакомое меню.