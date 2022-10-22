Игрок Gaimin Gladiators отдаст призовые с The International в приют для животных

Я жертвую весь выигрыш с The International 2022 в приют для животных. Над ним ещё идёт работа — это долгосрочный проект, о котором я позже расскажу подробнее.



Спасибо моим тиммейтам за этот турнир. В этом году я провёл с ними больше времени, чем со своей настоящей семьёй. Каждого из них я считаю лучшим другом и надеюсь, что это не конец для нас.