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17 часов назад

The International&nbsp;11 продолжится без Entity и Gaimin Gladiators

Игромания.руиещё 10

Плей-офф The International 11 по Dota 2 продолжается, но уже без двух коллективов. Entity Gaming, куда входят игроки из России и Беларуси, не смогла переиграть Team Liquid. Gaimin Gladiators уступила OG. Проигравшие покинули турнир и заняли 9-12 место. В верхней сетке Tundra Esports выбила победила Team Aster, а Team Secret была сильнее Thunder Awaken. Оба поединка завершились со счетом 2:0. Победители встреч сыграют в финале верхней сетки 29 октября. Расписание завтрашних матчей и все результаты предыдущих находятся на изображении ниже, которое взято с liquipedia.net. Главный победитель The International 2022 станет известен 30 октября. Призовой фонд турнира составляет более 17 млн долларов. Матчи турниры доступны для просмотра на официальных русскоязычных трансляциях от студий FISSURE и PGL. Также матчи можно смотреть в «ВКонтакте». Кроме того, Valve открылав ;Telegram и VK официальные сообщества, посвящённые турниру.

Team Liquid выбила Entity с The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Игры,The International 2022 Dota 2,
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