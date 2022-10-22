Team Liquid выбила Entity с The International 2022

Плей-офф The International 11 по Dota 2 продолжается, но уже без двух коллективов. Entity Gaming, куда входят игроки из России и Беларуси, не смогла переиграть Team Liquid. Gaimin Gladiators уступила OG. Проигравшие покинули турнир и заняли 9-12 место. В верхней сетке Tundra Esports выбила победила Team Aster, а Team Secret была сильнее Thunder Awaken. Оба поединка завершились со счетом 2:0. Победители встреч сыграют в финале верхней сетки 29 октября. Расписание завтрашних матчей и все результаты предыдущих находятся на изображении ниже, которое взято с liquipedia.net. Главный победитель The International 2022 станет известен 30 октября. Призовой фонд турнира составляет более 17 млн долларов. Матчи турниры доступны для просмотра на официальных русскоязычных трансляциях от студий FISSURE и PGL. Также матчи можно смотреть в «ВКонтакте». Кроме того, Valve открылав ;Telegram и VK официальные сообщества, посвящённые турниру.