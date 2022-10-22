Европейская Gaimin Gladiators покинула The International 2022 по Dota 2

Европейская команда Gaimin Gladiators проиграла OG в матче третьего раунда нижней сетки The International 2022 и вылетела с чемпионата мира по Dota 2.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Это первый матч плей-офф TI11, который завершился со счётом 2:1. «Гладиаторы» смогли отыграться на второй карте и лидировали в решающем сете, но упустили преимущество и были вынуждены сдаться.

Gaimin Gladiators занимает 9-12-е место и по итогам турнира получит около $ 350 тыс. OG продолжит выступление на The International 2022 завтра, соперником станет победитель встречи между Entity Gaming и Team Liquid.