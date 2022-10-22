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46 минут назад

Gaimin Gladiators покинула The International 2022 по Dota 2

Чемпионат.com

Европейская команда Gaimin Gladiators проиграла OG в матче третьего раунда нижней сетки The International 2022 и вылетела с чемпионата мира по Dota 2.

Европейская Gaimin Gladiators покинула The International 2022 по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это первый матч плей-офф TI11, который завершился со счётом 2:1. «Гладиаторы» смогли отыграться на второй карте и лидировали в решающем сете, но упустили преимущество и были вынуждены сдаться.

Gaimin Gladiators занимает 9-12-е место и по итогам турнира получит около $ 350 тыс. OG продолжит выступление на The International 2022 завтра, соперником станет победитель встречи между Entity Gaming и Team Liquid.

Чемпионат мира The Intenational 2022 по Dota 2 проходит с 8 по 30 октября. Участники турнира разыгрывают звание лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 17 млн.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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