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28 минут назад

Стал известен точный вес God of War Ragnarok на PS4 и PS5

Чемпионат.comиещё 1

God of War Ragnarok на PS4 займёт почти 107 ГБ, а версия для PS5 весит на целых 23 ГБ меньше — около 84 ГБ. Отмечается, что вес игры одинаков и в Европе, и в США. Также сообщается, что предзагрузка приключения начнётся 2 ноября.

Стал известен точный вес God of War Ragnarok на PS4 и PS5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Игра выйдет точно в срок — релиз намечен на 9 ноября на PS4 и PS5. Она уже ушла в печать, её разработка полностью завершена. Версия God of War Ragnarok для PS5 получит четыре графических режима, которые позволят запустить приключение в 30, 40, 60 и даже в 120 FPS.

Некоторые журналисты уже опробовали экшен. В целом они остались довольны игрой — рецензенты хвалят улучшенную боевую систему, разнообразных врагов, увлекательные пазлы, красивый мир и качественную оптимизацию на PS4 и PS5.

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