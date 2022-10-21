Блогер сыграл песню "Короля и Шута" в игре Warframe

Пользователь TikTok под ником Andrey_Ka опубликовал видеоролик, в котором персонаж онлайн-игры Warframe исполняет песню «Лесник» группы «Король и Шут» на внутриигровом музыкальном инструменте.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Вымышленный музыкальный инструмент называется Shawzin. Он имеет три струны и похож на космическую балалайку и японский сямисэн.

В видео персонаж управляется игроком, который нажимает клавиши, отвечающие за удар по разным струнам, и таким образом исполняет инструментальную версию песни «Короля и Шута».

Хотя видео было опубликовано еще в 2021 году, пользователи до сих пор ставят ему лайки и пишут комментарии под ним. На момент публикации у клипа было 1,4 млн просмотров, 163 тыс. лайков и около 1,5 тыс. комментариев.