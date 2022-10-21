В PUBG стартовал кроссовер с Dead by Daylight, в рамках которого игроков ждёт новый режим и тематические косметические предметы.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Мероприятие под названием Survive the Hunt заставит пользователей играть в «прятки» с маньяками, — первые должны запустить на локации генераторы, чтобы сбежать от карающей руки их преследователя. В каждом матче участвует один киллер и трое выживших из Dead by Daylight.

Сам режим доступен до 7 ноября, а за прохождения матчей и другие активности игроков ждут награды в виде скина, спрея и маски. Ещё появились и различные платные предметы вроде четырёх новых костюмов с масками, трёх вариаций для рюкзака и так далее.