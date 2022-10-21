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9 минут назад

В PUBG стартовал кроссовер с Dead by Daylight

Игромания.ру

В PUBG стартовал кроссовер с Dead by Daylight, в рамках которого игроков ждёт новый режим и тематические косметические предметы.

В PUBG стартовал кроссовер с Dead by Daylight
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Мероприятие под названием Survive the Hunt заставит пользователей играть в «прятки» с маньяками, — первые должны запустить на локации генераторы, чтобы сбежать от карающей руки их преследователя. В каждом матче участвует один киллер и трое выживших из Dead by Daylight.

Сам режим доступен до 7 ноября, а за прохождения матчей и другие активности игроков ждут награды в виде скина, спрея и маски. Ещё появились и различные платные предметы вроде четырёх новых костюмов с масками, трёх вариаций для рюкзака и так далее.

Вчера, кстати, коллаборация с Dead by Daylight стартовала и в PUBG: New State, в рамках которой игроков тоже ждут косметические награды — мероприятие будет актуально до 23 ноября.

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