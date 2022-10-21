Что происходит в сцене после титров Call of Duty: Modern Warfare 2

Вчера предзаказавшие Call of Duty: Modern Warfare 2 получили доступ к сюжетной кампании и, конечно, кто-то уже успел пройти одиночный режим. В конце их ожидала сцена, которая намекает на будущее подфраншизы Modern Warfare. Скорее всего, продолжение мы узнаем уже через год — тогда ожидается выпуск сюжетного дополнения.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Далее следуют спойлеры Modern Warfare 2 (2022).

В конце оказывается, что события игры не заканчиваются и за происходящим стояла как минимум ещё одна важная фигура — Владимир Макаров. В оригинальной Modern Warfare 2 он спровоцировал начало Третьей мировой войны. В сцене после титров новой MW2, похоже, он намерен сделать то же самое.

В ролике нам показывают, как группа террористов готовится к захвату самолёта, а чтобы подставить американцев русским ультранационалистам запрещают говорить на родном языке — «Ни слова по-русски».

Выход сюжетного дополнения, которое официально не представлено, ожидается через год — в конце 2023 года.

В оригинальной Modern Warfare 2 террористический акт случился в самом начале игры: тогда Макаров вместе с пособниками устроил бойню в московском аэропорту, оставив американского двойного агента умирать — таким образом он спровоцировал конфликт между Россией и США.