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42 минуты назад

Игроки Team Spirit рассказали, почему команда вылетела с The International 2022

Чемпионат.com

Киберспортсмены из российской команды Team Spirit в рамках пост-шоу второго дня The International 2022 порассуждали о причинах поражения от BOOM Esports в первом раунде нижней сетки.

Игроки Team Spirit рассказали, почему команда вылетела с The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Оффлейнер «драконов» Магомед Collapse Халилов сообщил, что в решающей игре на вылет рассчитывал взять своего любимого персонажа Magnus.

Открою секрет — мы не должны были брать Lifestealer. Должны были пикать Magnus и вывозить всех, а под него взять любого керри. Я забыл, что BOOM используют Mars на миде — мы подставились немного.

Саппорт Мирослав Mira Колпаков добавил, что Team Spirit ни разу не использовала Magnus на TI11, но соперники смогли разгадать их заготовку.

Мы ни разу за весь турнир не пикали Magnus. Но они как-то узнали про него и забанили.

21 октября действующий чемпион мира Team Spirit проиграл BOOM Esports и занял 13–16 место на чемпионате мира The International 2022 по Dota 2.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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