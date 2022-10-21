Событие в честь Хэллоуина в Overwatch 2 начнется 5 октября

Blizzard объявила, что событие в честь Хэллоуина с новым режимом стартует в Overwatch 2 уже 25 октября.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Свежий режим будет сиквелом «Мести Крысенштейна» под названием «Гнев невесты», причём мероприятие, судя по «письму» лорда Адлесбрунна, продолжит события прошлого. В обращении упоминается, что «приближается годовщина мести безумного доктора», а из одной части замка доносятся странные звуки.

В рамках «Мести» игрокам в PVE-формате нужно было отражать волны различных врагов. Как именно изменят режим в этот раз — пока не уточнили. Правда, судя по комментариям фанатов к последней записи разработчиков, гораздо больше игроков волнуют высокие цены на скины, а не грядущее событие.

Ранее стало известно, что 25 октября для игры выйдет и крупный патч, а пользователи смогут забрать новый легендарный бесплатный облик и брелок для оружия — последнее предложение будет актуально до конца первого сезона.