В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
59 минут назад

Автор SimCity и The Sims представил новую игру — она с NFT

Чемпионат.com

Создатель культовых The Sims и градостроительного симулятора SimCity Уилл Райт анонсировал свою новую игру под названием VoxVerse. Это виртуальная песочница, состоящая из огромных кубов, в которой игроки могут добывать ресурсы, владеть землёй и строить различные сооружения.

Автор SimCity и The Sims представил новую игру с NFT
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

К сожалению для многих игроков, VoxVerse во многом построена на технологии NFT. Игроки смогут обменивать персонажей из «Ходячих Мертвецов» и мультфильма «Тролли» от DreamWorks. Как считает Райт, технология блокчейна поможет игрокам совершать «безопасные транзакции».

При этом сам культовый разработчик ожидает, что вокруг игры сформируется три типа пользователей: одни будут просто играть, вторые будут немного вовлечены в экономику проекта, а третьи будут заходить в VoxVerse исключительно ради купли-продажи предметов. Однако Уилл Райт куда больше заинтересован в «миллионе обычных игроков, чем в 10 тыс. богатых китов», которые будут приносить ему деньги.

Игры,Уилл Райт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители