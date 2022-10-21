Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

На фоне презентаций Capcom по серии Resident Evil и Konami по Silent Hill можно однозначно сделать вывод, что следующие полгода будут полны интересных релизов. Ну а пока до разгара предновогоднего шторма мы собрали подборку бесплатных игр, в которые стоит поиграть на этой неделе.

Фото: Level Infinite Level Infinite

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В Epic Games Store, как обычно, бесплатно раздают две игры, и первая из них — Evoland Legendary Edition. Это приключенческий экшен, который проведет игрока через все ключевые этапы развития игровой индустрии: от монохромной графики до полноценных трехмерных миров, попутно меняя жанры. Для аудитории постарше Evoland станет ностальгическим путешествием в прошлое, а для игроков помладше — кратким экскурсом в историю гейминга. Игру можно забрать бесплатно до 27 октября.

Shiro Unlimited

Вторая игра еженедельной раздачи Epic Games Store не нуждается в представлении: полное издание Fallout 3 включает в себя базовую игру и все вышедшие дополнения. На релизе третья часть встретила смешанную реакцию поклонников серии, но сейчас, на фоне еще более противоречивых Fallout 4 и Fallout 76, она в каком-то смысле получила вторую жизнь. Добавить игру в библиотеку также можно до 27 октября.

Bethesda Softworks

На бесплатные выходные Steam до 24 октября попал гоночный симулятор F1 22: свежий выпуск главной серии, посвященной соревнованиям «Формулы-1». Поклонники реального спорта и так знают об игре все, что нужно — она предлагает поучаствовать в заездах реальных гоночных сезонов, опробовать настоящие болиды и привести любимую команду к победе. В РФ игра официальна недоступна, но тот, кто захочет, легко найдет легальный способ обойти региональные ограничения Steam.

Electronic Arts

EA официально заявила, что следующая часть The Sims находится в разработке — и по этому случаю сделала The Sims 4 бесплатной, причем навсегда. Опять же, думаем, вряд ли кому-то нужно рассказывать, что такое The Sims — самый популярный симулятор жизни и цифровой аналог тамагочи, который пользуется огромной популярностью среди всех возрастов. Четвертая часть часто подвергается критике за тотальное упрощение механик по сравнению с предшественницами, но, тем не менее, игра все равно заслуживает внимания. Она тоже недоступна в российском Steam, но, как мы уже сказали, обойти это ограничение не слишком тяжело.

Electronic Arts

В Steam также вышла Tower of Fantasy — пока что главного претендента на лавры Genshin Impact. По факту, это и есть Genshin Impact, только фэнтези-вселенную, вдохновленную азиатским фольклором, авторы заменили на научно-фантастический сеттинг. Механики, исследование мира, коллекционирование персонажей и прокачки почти такие же. Впрочем, это не проблема: качественных, красивых free-to-play экшенов никогда не бывает много.

Level Infinite

Еще одна важная премьера недели — MARVEL SNAP, которая вышла в ранний доступ Steam и на мобильных платформах. Это соревновательная ККИ от экс-разработчиков Hearthstone, посвященная комиксовой вселенной Marvel: там найдутся не только герои, знакомые всем по фильмам, но и гораздо менее известные персонажи. MARVEL SNAP отличается от аналогичных проектов крайне короткими (не дольше пяти минут) партиями и большим акцентом на блеф благодаря механике того самого «щелчка», но пока игроки жалуются на жесткую монетизацию контента.

Nuverse

Наконец, Nova Lands: Emilia’s Mission — милая пиксельная выживалка о девушке-астронавте, приземлившейся на необитаемой планете. Для того, чтобы выжить, героине предстоит собирать ресурсы, исследовать технологии, автоматизировать производство и облагораживать недружелюбный инопланетный мир. Emilia’s Mission — пролог к полноценной игре, рассказывающий историю одного из второстепенных персонажей. Так что, если вам понравится демоверсия, вскоре вы сможете изучить полный релиз.