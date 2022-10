Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

EA официально заявила, что следующая часть The Sims находится в разработке — и по этому случаю сделала The Sims 4 бесплатной, причем навсегда. Опять же, думаем, вряд ли кому-то нужно рассказывать, что такое The Sims — самый популярный симулятор жизни и цифровой аналог тамагочи, который пользуется огромной популярностью среди всех возрастов. Четвертая часть часто подвергается критике за тотальное упрощение механик по сравнению с предшественницами, но, тем не менее, игра все равно заслуживает внимания. Она тоже недоступна в российском Steam, но, как мы уже сказали, обойти это ограничение не слишком тяжело.