PSG.LGD обыграла BOOM в матче на вылет с The International 2022 по Dota 2

Китайская команда PSG.LGD победила в матче второго раунда нижней сетки The International 2022. Пятёрка из Поднебесной уверенно разобралась с филиппинской BOOM Esports — 2:0.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

PSG.LGD показала превосходство в индивидуальном исполнении и командных действиях, не оставив BOOM ни единого шанса. Как максимум азиатская команда чуть удачнее провела стадию лайнинга во второй игре, но не смогла развить это преимущество и быстро растеряла полученный гандикап.

Завтра китайский коллектив сразится против Entity Gaming из Европы. BOOM покидает турнир, занимая 9–12 место на чемпионате мира по Dota 2.