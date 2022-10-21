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13 минут назад

PSG.LGD обыграла BOOM в матче на вылет с The International 2022 по Dota 2

Чемпионат.com

Китайская команда PSG.LGD победила в матче второго раунда нижней сетки The International 2022. Пятёрка из Поднебесной уверенно разобралась с филиппинской BOOM Esports — 2:0.

PSG.LGD обыграла BOOM в матче на вылет с The International 2022 по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

PSG.LGD показала превосходство в индивидуальном исполнении и командных действиях, не оставив BOOM ни единого шанса. Как максимум азиатская команда чуть удачнее провела стадию лайнинга во второй игре, но не смогла развить это преимущество и быстро растеряла полученный гандикап.

Завтра китайский коллектив сразится против Entity Gaming из Европы. BOOM покидает турнир, занимая 9–12 место на чемпионате мира по Dota 2.

The International 2022 проходит в Сингапуре с 8 по 30 октября. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 17 млн.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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