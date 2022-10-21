В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
26 минут назад

В трейлере Silent Hill: Townfall обнаружили скрытое послание

Чемпионат.com

Несколько дней назад Konami анонсировала Silent Hill: Townfall. Её разрабатывает небольшая студия No Code, известная по приключениям Observation и Stories Untold. Авторы показали лишь небольшой минутный тизер, однако даже в нём фанаты углядели послание от создателей.

В трейлере Silent Hill: Townfall обнаружили скрытое послание
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Речь идёт о небольшом отрывке на 52-й секунде видео. На спектрограмме фанаты обнаружили надпись «Whatever heart this town had has now stopped» — «Какое бы сердце у этого города ни было, оно остановилось».

Что именно может означать подобное сообщение, неизвестно. Фанаты уже начали строить собственные теории на форумах, однако к какому-то общему мнению пока не пришли. Оно и немудрено — послание вышло уж слишком размытым.

Скриншот

У Silent Hill: Townfall пока нет даты выхода и официальных деталей.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители