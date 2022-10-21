Star Wars Jedi: Survivor делают по плану

Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб сообщил, что скоро разработчики Star Wars Jedi: Survivor поделятся деталями игры. Это случится уже в декабре, однако точную дату Грабб не назвал.
По словам журналиста, у EA есть чёткий план продвижения игры. Также Грабб отметил, что проблем в разработке проекта нет, всё идёт хорошо, а сам тайтл по-прежнему хотят выпустить в марте.
Вполне вероятно, что подробности тайтла раскроют на грядущей The Game Awards, которая пройдёт 8 декабря. Релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится на ПК, PS5 и Xbox Series. События продолжения развернутся через пять лет после финала «Павшего ордена».