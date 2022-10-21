В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
16 минут назад

Evil Geniuses с Nightfall вылетела с The International 2022

Чемпионат.com

Состав американского клуба Evil Geniuses по Dota 2 закончил выступление на чемпионате мира The Intenational 2022.

Evil Geniuses с Nightfall вылетела с The International 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сегодня «злые гении», в составе которых играет российский оффлейнер Егор Nightfall Григоренко, уступили перуанской beastcoast со счётом 0:2. В итоге EG заняла 9-12-е место на главном турнире года по Dota 2, заработав около $ 350 тыс.

beastcoast проведёт следующий матч завтра, 22 октября, в 5:00 мск. Соперником станет победитель встречи между PSG.LGD и BOOM Esports, которая начнётся в Сингапуре через несколько минут.

Чемпионат мира The Intenational 2022 по Dota 2 проходит с 8 по 30 октября. Участники турнира разыгрывают звание лучшей команды планеты и призовой фонд в размере $ 17 млн.

Игры,The International 2022 Dota 2,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители