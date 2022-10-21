В ремейке Resident Evil 4 нашли душераздирающую деталь

В оригинальной игре был фрагмент, в котором можно спасти собаку, вытащив её лапу из капкана. В ремейке такой возможности уже нет. Если подойти к этому же месту, то можно найти мёртвую собаку. Причём одна лапа у неё тоже в капкане. Возможно, на момент ремейка Леон нашёл собаку слишком поздно.