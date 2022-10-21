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1 час назад

В ремейке Resident Evil 4 нашли душераздирающую деталь

Чемпионат.com

Прошедшей ночью нам наконец-то показали полноценный геймплей ремейка Resident Evil 4. Журналисты из издания IGN обратили внимание на одну небольшую, но душераздирающую и грустную деталь.

В ремейке Resident Evil 4 нашли душераздирающую деталь
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В оригинальной игре был фрагмент, в котором можно спасти собаку, вытащив её лапу из капкана. В ремейке такой возможности уже нет. Если подойти к этому же месту, то можно найти мёртвую собаку. Причём одна лапа у неё тоже в капкане. Возможно, на момент ремейка Леон нашёл собаку слишком поздно.

Несмотря на всю ситуацию, происходящую в мире, ремейк будет полностью локализован на русский язык. В нём будут как субтитры, так и полноценный дубляж.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на PS5, PS4, Xbox Series и ПК. В Сети уже есть покадровое сравнение игры с оригиналом.

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