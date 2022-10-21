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1 час назад

У Capcom пока нет планов на ремейк Resident Evil Code: Veronica

Игромания.ру

Продюсер Capcom Ёсиаки Хирабаяси, который в настоящее время занимается ремейком Resident Evil 4, рассказал журналистам издания Noisy Pixel о том, что ремейк классической Resident Evil Code: Veronica пока не планируется.

Capcom сообщила о планах на ремейк Resident Evil Code: Veronica
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом Хирабаяси отметил, что, хоть конкретных планов на игру и нет, если представится соответствующая возможность, то всё может быть.

Оригинальная Resident Evil – Code: Veronica вышла больше 20 лет назад, в 2000 году, сначала только на Sega Dreamcast, а затем и на PlayStation 2. Позже игра получила HD-переиздание, а также дополнительно посетила GameCube, PS3, Xbox 360 и PS4.

Напомним, что в разработке находится фанатский ремейк Resident Evil – Code: Veronica, о котором мы рассказывали ещё в начале этого года. Похоже, что разработчики продолжают трудиться над проектом и делиться прогрессом на своём YouTube-канале.

Недавно там появилось небольшое превью ремейка, которое можно посмотреть ниже. Даты выхода у проекта нет.

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