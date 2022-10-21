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1 час назад

Team Aster победила Liquid в первом раунде плей-офф The International 2022 по Dota 2

Чемпионат.com

Китайская команда Team Aster выиграла у Team Liquid из Европы в последней четвертьфинальной серии верхней сетки плей-офф The International 2022, главного киберспортивного турнира по Dota 2.

Team Aster победила Liquid в первом раунде плей-офф The International 2022 по Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Обе игры прошли по схожему сценарию. Liquid брала агрессивных героев и пыталась играть в раннее давление, но коллектив из Поднебесной вполне успешно выполнял роль второго номера, избегая ошибок и развивая своих персонажей с упором на позднюю стадию. В итоге после 40 минут уже драфт Aster получал преимущество, и команда доводила дело до победы.

Завтра Team Aster встретится с европейской Tundra Esports в полуфинале верхней сетки. Liquid же сразится с Entity Gaming в матче на вылет с турнира.

Чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 проходит в Сингапуре. Лучшие команды мира разыгрывают призовой фонд в размере $ 17 млн.

Игры,The International 2022 Dota 2,
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