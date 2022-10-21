В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
56 минут назад

В компьютерной игре Minecraft можно приобрести одежду Burberry

Газета.Ru

Компьютерная игра Minecraft и британский бренд люксовой одежды Burberry объединились для создания виртуальнго приключение Burberry: Freedom to Go Beyond. Об этом пишет Hypebeast.

В Minecraft наконец-то можно приобрести одежду Burberry
Фото: Газета.руГазета.ру

Игроки Minecraft теперь смогут исследовать виртуальную вселенную Burberry, а также загружать 15 новых скинов, вдохновленных «модой, фантазиями и приключениями».

В дополнение к игровому сюжету компаниями была создана капсульная коллекция одежды в стилистике модного дома. Ее можно будет приобрести не только в игре, но и в магазинах Burberry в Лондоне, Токио, Сеуле и других городах.

В Burberry: Freedom to Go Beyond можно будет сыграть с 1 ноября.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители