Capcom представила кинематографичный трейлер ремейка Resident Evil 4

Студия Capcom представила новый трейлер ремейка игры Resident Evil 4. Ролик опубликован на официальном канале франшизы на YouTube.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Известно, что завязка и основные сюжетные повороты останутся нетронутыми, но некоторая часть повествования подвергнется переработке.

Как видно из трейлера, Resident Evil 4 Remake также получит современную графику. Кроме того, в игру будет добавлена поддержка режима виртуальной реальности. Релиз игры состоится 24 марта 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Несмотря на отсутствие официального релиза в России, игра будет полностью переведена и озвучена на русский язык. Оригинальная Resident Evil 4 увидела свет в 2005 году.

По сюжету игры Леон Скотт Кеннеди отправляется на задание в испанскую деревушку, чтобы спасти спасти дочь президента США Эшли Грэм, похищенную таинственным культом.