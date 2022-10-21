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1 час назад

Capcom представила кинематографичный трейлер ремейка Resident Evil 4

Газета.Ruиещё 1

Студия Capcom представила новый трейлер ремейка игры Resident Evil 4. Ролик опубликован на официальном канале франшизы на YouTube.

Capcom представила кинематографичный трейлер ремейка Resident Evil 4
Фото: Газета.руГазета.ру

Известно, что завязка и основные сюжетные повороты останутся нетронутыми, но некоторая часть повествования подвергнется переработке.

Как видно из трейлера, Resident Evil 4 Remake также получит современную графику. Кроме того, в игру будет добавлена поддержка режима виртуальной реальности. Релиз игры состоится 24 марта 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Несмотря на отсутствие официального релиза в России, игра будет полностью переведена и озвучена на русский язык. Оригинальная Resident Evil 4 увидела свет в 2005 году.

По сюжету игры Леон Скотт Кеннеди отправляется на задание в испанскую деревушку, чтобы спасти спасти дочь президента США Эшли Грэм, похищенную таинственным культом.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что новая часть God of War оказалась в два раза больше предыдущей - она "весит" больше 118 ГБ при предзагрузке через онлайн.

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